L’Aquila, abbandono di rifiuti selvaggio. Oltre 150 multe in pochi mesi

di Daniela Rosone

Quasi 150 sanzioni comminate dall’inizio del 2018 per abbandono selvaggio di rifiuti ingombranti. La linea dura applicata da Asm e Comune non è rimasta a parole e si è tradotta presto in realtà. Sanzioni amministrative e alcune penali elevate ad alcune ditte impegnate nella ricostruzione. Numeri importanti che danno, da un lato, la dimensione della maleducazione delle persone ma, dall’altro, fanno capire che esistono controlli e regole grazie all’azione dell’Asm fatta in sinergia con i carabinieri forestali. Multe inflitte grazie all’utilizzo delle telecamere che ogni 15 giorni vengono spostate per effettuare controlli in zone diverse di città e frazioni. Con l’occhio elettronico sono stati scovati alcuni responsabili degli abbandoni, a volte ci sono state multe anche per altri comportamenti scorretti e non solo per gli ingombranti. Le sanzioni che si possono applicare vanno dai 117 euro in su e possono raggiungere anche i 600 euro. I numeri degli ingombranti sono notevoli. Prima del sisma c’erano 260-280 tonnellate annue gestite e raccolte. Da dopo il terremoto si è arrivati anche a picchi di 1700/1800, numero che si alza non appena vengono pubblicati gli elenchi della ricostruzione e partono altri lavori. Dato che fa riflettere sula portata del fenomeno, considerando però che tutto si fa con gli stessi fondi del pre sisma. Il dato va letto anche in chiave diversa. La maggior parte dei rifiuti ingombranti è legata alla ricostruzione. Ci sono, ad esempio, i mobili di case inagibili che dopo tanto tempo si danneggiano diventando rifiuti che vanno smaltiti privatamente. Al centro di raccolta dell’Asm c’è un limite di conferimento legato alle utenze e vengono erogati 4 mila e 600 euro per la gestione degli arredamenti presenti all’interno delle abitazioni oggetto del contributo legato all ricostruzione. Asm, nonostante le difficoltà, cerca di essere sempre presente sul territorio e tamponare con i propri mezzi il fenomeno intervenendo dopo le segnalazioni che sono sempre più numerose. Ma spesso accade che solo dopo qualche giorno dalla pulizia gli incivili di turno tornino a colpire e in questa maniera diviene complicato arginare il fenomeno. Da parte dei cittadini di buon senso c’è sempre tanta indignazione nei confronti di questi temi e, a gran voce, in molti richiedono l’installazione di telecamere fisse ovunque ci siano situazioni che possono generare episodi di questo tipo.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:40



