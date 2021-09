Pakistano a piedi sulla A24 tra camion e auto: voleva andare all’Aquila

Mercoledì 29 Settembre 2021, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 09:09

Aveva deciso di raggiungere L’Aquila tramite autostrada e toccando la Marsica. Un pakistano di 30 anni è stato avvistato mentre transitava a piedi sull’ A24 da numerosi automobilisti che sono rimasti incuriositi dal deciso passo dello straniero. In verità qualcuno si è anche preoccupato per la sua incolumità dal momento che, insomma, andare a piedi sull’autostrada risulta oltremodo pericoloso. E’ stata avvertita la Polizia stradale da alcuni automobilisti, che ha inviato una pattuglia in zona per intercettare l’inusuale podista. Il quale, identificato, è stato convinto a desistere dalla sua insolita marcia. Non risultavano a suo carico particolari pendenze se non quella di non essersi informato che, insomma, per usufruire dell’autostrada dei Parchi è meglio scegliere un opportuno veicolo. E’ stato dunque rilasciato e il traffico ha ripreso la sua normale attività senza ulteriori rallentamenti.