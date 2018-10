L’Aquila. 41 progetti di servizio civile per il Csvaq

© RIPRODUZIONE RISERVATA

41 progetti e 208 volontari coinvolti. Sono i numeri del centro servizi volontariato dell’Aquila dopo il bando per la selezione di 754 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Abruzzo. Il centro di servizio per il volontariato della provincia dell’Aquila, dopo i 185 posti inseriti nel bando straordinario Garanzia Giovani rilancia così il proprio impegno. Educazione, promozione culturale, interventi di animazione nel territorio, tutela del patrimonio artistico, assistenza anziani e disabili, assistenza migranti e profughi: sono soltanto alcuni dei filoni principali dei progetti. Tra questi c’è Danza per la Vita, finanziato anche con risorse europee del fondo asilo, migrazione e integrazione. Il progetto, nello specifico, è volto a favorire la partecipazione di tremila giovani immigrati in Italia titolari di protezione internazionale e umanitaria. In città saranno due i volontari che opereranno nell’associazione Don Bosco. Molto importante il ruolo dei comuni del circondario, molti progetti si riferiscono al territorio dando rilevanza a frazioni, itinerari di storia e sentieristica. Tantissime le associazioni locali coinvolte. << Il centro servizi ormai - ha ricordato il presidente Gino Milano - ha un respiro regionale ed esiste un’importante interazione tra noi, associazioni ed istituzioni >>. Il servizio civile è un servizio donato alla collettività e molti giovani, alla fine dell’anno in questione, trasformano l’impegno e la passione in lavoro. Non vale per tutti ma esistono diverse esperienze positive in tal senso ma comunque, ha ricordato Milano, nell’ottica di un lavoro futuro spesso l’esperienza di servizio civile risulta essere come una carta di identità. Il Csvaq ha ottenuto, tra l’altro, il riconoscimento di un progetto sperimentale per l’impiego di 13 volontari accolti in progetti di servizio civile universale in Italia e all’estero. In totale in provincia dell’Aquila e in provincia di Teramo sono 221 i posti nei progetti del Csvaq. La domanda andrà presentata entro il 28 Settembre, possono partecipare giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. Il centro di servizio è nato nel 1997 ed è gestito da un coordinamento di ben 66 associazioni. L’impegno nel servizio civile parte nel 2006 con l’accreditamento come ente di terza classe nell’albo regionale degli enti e delle organizzazioni di servizio civile, con il passaggio alla seconda classe nel 2013 e alla prima nel 2017. I ragazzi saranno retribuiti con 433 euro al mese per trenta ore settimanali. Lunedì 17, intanto, alle ore 18.30 in collaborazione con la Consulta giovanile del presidente Mario Schettino ci sarà una giornata informativa nei locali della facoltà di scienze umane.