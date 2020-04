L'AQUILA - Per oltre un anno avrebbero commesso oltre trenta furti nelle abitazioni di Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Rovere provocando paura tra i residenti.



La Procura della Repubblica dell’Aquila (sostituto Roberta D’Avolio) al termine di laboriose indagini portate avanti dai carabinieri della stazione di Rocca di Mezzo (diretti dal maresciallo Leonardo Tedeschi) ha emesso tre ordinanze di custodia cautelare in carcere ed un obbligo di dimora.



Si tratta di tre cittadini di nazionalità marocchina ed un 60enne di Avezzano (quest’ultimo di Avezzano, raggiunto dalla misura custodiale meno afflittiva) accusati di aver depredato per oltre un anno le abitazioni dei comuni rocchigiani dell’Aquila. Le indagini hanno visto impegnati anche gli esperti del Reparto investigazioni Scientifiche (Ris) di Roma. Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA