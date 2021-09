Cade dal monopattino, 34enne in ospedale. «Non ricordo nulla dell'incidente»

Giovedì 23 Settembre 2021, 09:19

Cade senza indossare il casco con il monopattino e riporta diverse fratture per le quali è stato necessario il ricovero in ospedale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri lungo via Antica Arischia a poca distanza dal bivio di via Madonna di Pettino, all'Aquila. Per ragioni che sono ancora in via di accertamento, M.D. di 34 anni (al momento non è dato sapere se di nazionalità albanese o romena) è caduto a terra mentre portava un monopattino. A far scattare l’allarme, alcuni automobilisti in transito. Sul posto immediatamente è arrivato un equipaggio del 118 che dopo le prime del caso sul luogo del sinistro ha trasferito il ferito al Pronto soccorso per le cure del caso. Il ragazzo che ha detto di non ricordare nulla dell’incidente ha riportato una frattura al naso, alla clavicola insieme ad altri traumi, tra i quali anche cerebrali. Al momento non corre pericolo di vita. Al momento sembra anche escluso il coinvolgimento di terzi nel sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi considerando che il piccolo mezzo elettrico non ha alcun tipo di protezione contro ostacoli ed urti. Quello accaduto ieri, segna il primo incidente in città su un monopattino.