IL PERSONAGGIO

Avrebbe compiuto 60 anni a ottobre, ma una grave malattia in pochi mesi ha strappato Margherita Lancia, insegnante di francese al liceo linguistico Marconi, all’affetto dei familiari, degli amici e di tutte le persone che le volevano bene. Ex coordinatrice donne della Cisl Abruzzo-Molise, incarico che in passato l’aveva vista molto impegnata sul fronte dei diritti per il superamento delle disparità di genere, Margherita Lancia era originaria di Castiglione a Casauria, ma da anni viveva a Pescara. Era entrata nel mondo della scuola a 19 anni, dopo il diploma, come maestra. Nel frattempo, aveva proseguito negli studi laureandosi in lingue e letterature straniere, ed era passata all’insegnamento nelle scuole superiori. A dare notizia della scomparsa di Margherita sono stati figli, Emilio e Alfredo, con un post su Facebook: «Con immenso dolore comunichiamo che la nostra amata mamma ci ha lasciati. In pochi mesi una malattia ne ha minato la forte tempra fisica e lo spirito battagliero», hanno scritto, ringraziando tutti coloro che le hanno voluto bene.

Tra i suoi numerosi hobby c’era quello della musica; Margherita Lancia era un’accesa fan dei New Trolls e insieme al compagno Agostino girava l’Italia, compatibilmente con le esigenze di lavoro e di cura dei nipotini, ai quali era molto legata, per seguire la band. «Ti ricorderemo sempre cara Margherita», hanno scritto gli amici gruppo Facebook New Trolls fans club, che ha sospeso le pubblicazioni in segno di lutto. «Ci lascia una persona meravigliosa una grande donna che è stata il faro di questo gruppo e di tutti noi. Ci uniamo al grandissimo dolore della famiglia e dell'amico Agostino».

Anche gli “Amici del muretto” di Castiglione a Casauria e la comunità Vangelo del giorno si sono stretti intorno al dolore della famiglia: «È con immenso dolore - ha scritto uno degli amministratori del gruppo - che pubblico il post», descrivendo Margherita come «un’amica sincera, dalla grande personalità. Ci ha lasciato una bella persona». Un ricordo appassionato è quello tracciato da Leila Kechoud, esponente del Pd e collega di Margherita. «Quando sono entrata al Marconi come lettrice madrelingua ho lavorato in classe con lei per due anni. La sua amicizia – ha detto - è stata per me di enorme supporto. Insegnava con grandissima passione. Era molto appassionata di politica, anche se non l’ha praticata di persona. I suoi studenti sono sconvolti. Con i suoi ragazzi aveva creato un legame fortissimi, e li seguiva anche dopo il diploma. Lascia un grande vuoto. Mi mancherà moltissimo». Margherita Lancia mancherà molto anche ai suoi studenti. «È stata lei a comunicarci la sua malattia – racconta Diego Parlione, studente della quarta G del liceo linguistico - con un messaggio sulla chat di Whatsapp. È stata come una pugnalata al cuore. Per noi era un punto di riferimento, sia a scuola, sia fuori la scuola. È stata una persona che ci ha insegnato, oltre che il francese, a riflettere sulle cose. Non la dimenticheremo mai». I funerali saranno celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo.

