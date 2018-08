Il cane Kaos ucciso dal veleno per le lumache

Il cane eroe Kaos è morto per avvelenamento da metaldeide, un prodotto chimico usato in agricoltura come lumachicida. È quanto risulta dagli esami finali dell'Istituto zooprofilattico di Abruzzo-Molise. Non è dato sapere se per avvelenamento doloso o da assunzione involontaria da parte del cane.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



