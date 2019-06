Foto al mare e alla movida ecco Junior il pastore social

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha un profilo Facebook, posta foto al mare o a spasso nella movida del sabato sera e “risponde” a chi discetta sul suo bel muso o sugli unghioni che puntano dalle zampe pelose. Junior è un pastore abruzzese di un anno e mezzo di innata bellezza e anche lui, come gli umani, si sta facendo strada sul web. Possente, pesa già 50 chili, alto più di 80 centimetri dal garrese, dal pelo bianco e soffice, conquista, giorno dopo giorno, amici e like con i suoi scatti mentre passeggia al guinzaglio o mangia in una ciotola al ristorante. I padroni - l’avvocato aquilano Fabio Alessandroni e la compagna Denise - hanno aperto una pagina Facebook che porta il nome di “Junior Abruzzese” per «dare un’immagine diversa del pastore abruzzese, non è un cane cattivo e aggressivo come tutti vogliono far credere, ma intelligente e dolce» dice Denise.«Junior, quando usciamo, viene sempre con noi, e quando andiamo al ristorante o in altri luoghi pubblici tutti si ritraggono, hanno paura, portano via i loro cani e i bambini temendo chissà che cosa. Allora abbiamo deciso di mostrare com’è il nostro Junior, buonissimo, docile, intelligente, ho due figlie e per loro è come un “cuscino”, Junior si fa accarezzare e ama il mare e la sabbia». Dal 2009, dopo il sisma, la famiglia Alessandroni ha lasciato L’Aquila e si è trasferita a Teramo. Junior, che è figlio di due campioni ed è nato in un allevamento di Rosciolo dei Marsi ad Avezzano, ha un muso spettacolare e le movenze da “attore”. Vive in giardino, salta, gioca. «A Lucca, pensi, lo hanno fatto entrare anche in una chiesa e si è comportato benissimo, ha seguito Fabio e ha visitato tutti i locali come quasi un “normale” turista» racconta Denise. Tutte caratteristiche che Junior mostra nelle foto postate sui social: al mare a Giulianova, in auto, mentre corre con gli amici a quattro zampe, in montagna, tra la neve, al ristorante. Una vera star.