Jovanotti a rischio a Vasto, si candidano Giulianova e Pescara

Spuntano le disponibilità di Pescara e Giulianova, pronte ad accogliere il villaggio balneare di Jovanotti se la tappa di Vasto dovesse davvero saltare. Il sindaco di Giulianova sta valutando con la sua amministrazione e i tecnici la possibilità di ospitare il concerto. Lo stesso accade a Pescara. «Abbiamo dato la nostra disponibilità, in caso la località originaria non potesse ospitare il concerto», spiega l’assessore Afredo Cremonese. «Stiamo lavorando alacremente per capire se il nostro territorio è in grado di rispettare tutti i parametri di sicurezza e le normative richiesti dall’evento. Questo è un concerto che richiede un’organizzazione di mesi, noi ci stiamo impegnando al massimo per riuscire a dare una risposta all’organizzazione a cui abbiamo manifestato la nostra disponibilità».Al 17 agosto ormai manca meno di un mese e la partita è ancora aperta. Nei prossimi giorni si saprà se a Vasto saranno riusciti a predisporre un piano della sicurezza che rispetti le prescrizioni della Prefettura o se saranno altre località costiere ad ospitare l’evento.L’assessore regionale Febbo dice: «Resti in Abruzzo».