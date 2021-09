John De Leo Jazzabilly Lovers si esibiscono all'Aquila

Sabato 4 Settembre 2021, 14:23

L'AQUILA ‘’Il jazz italiano per le terre del sisma’’ torna all'Aquila l'appuntamento ormai consueto, con la prestigiosa manifestazione che muove i primi passi nel 2015. Promossa dal Mibact – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e dal Comune dell’Aquila all’interno del Programma Restart. La straodinaria "azione musicale collettiva" creata da Paolo Fresu e dalla Federazione del jazz italiano, da quest'anno, portata avanti in collaborazione con la neonata associazione "Jazz all'Aquila" che assumerà il titolo di “L’Aquila Balla con le arti”.



«Evidente la nostra volontà di rendere omaggio a Giacomo Balla- scrivono gli organizzatori in una nota"- di cui si celebrano i 150 anni dalla nascita, ma anche il desiderio di dare largo spazio a progetti multimediali che prevedano ballo e danza, fotografia, letture, interazioni con video, musica elettronica, iniziative per bambini, premi, tavole rotonde, presentazione di libri, produzioni originali, residenze. Un’ un’edizione che rafforza l’impegno in prima linea nelle terre del cratere delle quattro regioni coinvolte: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il coordinamento operativo della manifestazione quest’anno passa dall’Associazione I-Jazz all’Associazione Jazz all’Aquila: ciò consentirà una maggiore presenza e partecipazione della città senza modificarne la natura progettuale, raccogliendone il testimone a livello logistico e progettuale, mantenendo però intatto il senso e gli obiettivi che la manifestazione persegue dal 2015, quella ideata e desiderata da Paolo Fresu».

La direzione artistica dell'evento di quest'anno che ruota intorno a tre importanti elementi "solidarietà, inclusione e coralità" è affidata a Paolo Damiani, Rita Marcotulli e Alessandro Fedrigo.

Nell'ambito della manifestazione, domani si esibirà alle 18 in piazza Chiarino, anche il cantante John De Leo (biglietti esauriti) pseudonimo di Massimo De Leonardis compositore e performer di Lugo, splendida voce-strumento, del gruppo Jazzabilly Lovers , con musicisti straordinari come Enrico Terragnoli alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria.

L'Ex cantante e co-fondatore dei "Quintorigo" gruppo costituito nel 1996, proponente musica sperimentale che fonde jazz, classica, rock e pop, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1999 con "Rospo" e nello stesso anno vincono la Targa Tenco per la "miglior opera prima" dove, nella cerimonia di premiazione suonano con l'indimenticato Franco Battiato rivisitando il suo brano "L'animale".

Nel 2001 nuova originale partecipazione alla kermesse canora con il brano "Bentivoglio Angelina" con il quale ottengono il Premio della Giuria di qualità per il "miglior arrangiamento"; nel 2005, a seguito di divergenze artistiche e personali, John De Leo (voce) si separa dal gruppo.

Numerose sono le sue collaborazioni con grandi artisti, la più recente nel 2020 con il gruppo musicale XYQuartet, l'artista visuale Francesco Lopergolo e lo scrittore Vincenzo De Vivo per la produzione dello spettacolo multimediale "Strabordante, viaggio musicale nell'Inferno di Dante Alighieri". Non resta che esplorare la performance di John De Leo Jazzabilly Lovers, imprevedibili e divertenti a piazza Chiarino che in caso di pioggia, come comunicato dagli organizzatori, si sposterà presso l'aula magna dell'Università dell'Aquila, in viale Nizza, senza variazione di orario.

Sabrina Giangrande