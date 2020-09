Piccioni, pilota paraplegico di Giulianova, in gara su un aliante

Bella prova di gara per Iwan Piccioni, di Giulianova, unico pilota paraplegico di alianti in Abruzzo e tra i pochi in Italia, che ha partecipato alla gara del campionato Italiano Classe Club 2020 Trofeo “Colombani-Carmassi ”, che si tenuta a Lucca. Nella graduatoria della prima fase di gara il pilota giuliese era riuscito a guadagnare il terzo posto nel programma G1, per poi assestarsi al sesto posto nella seconda. «E’ stata una bella prova anche se il risultato finale rappresenta ciò che volevo raggiungere – dichiara il pilota - forse la stanchezza o qualche distrazione e la non conoscenza della nuova pista e di alcune regole alla base, mi sono costate una grande penalizzazione». L’Associazione “Ronald Costantini”, complimentandosi con l’atleta Iwan Piccioni per il risultato raggiunto, continuerà ad incoraggiarlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA