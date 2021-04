Teramo, vasto incendio a ridosso della ferrovia: le fiamme minacciano le case vicine

Vasto incendio a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Si è sviluppato poco fa a ridosso della ferrovia. Molte le piante intaccate dal fuoco, il rogo si sta lentamento espandendo con fiamme molto alte e minaccia la ferrovia e le case vicine. Sono stati allertati i vigili del fuoco che sono appena arrivati sul posto, al ridosso del confine con le Marche sul fiume Tronto. Il rogo ha interessato un vivaio. Si vedono delle palme in fiamme. Non si conosce al momento l'origine del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 19:58

