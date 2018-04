Isola, investito dal trattore mentre carica la legna: muore sul colpo

di Anja Cantagalli

Tragico incidente a Forca di Valle, frazione di Isola del Gran Sasso.



Un 58enne, Piero Ciccantelli, è stato investito dal trattore sul quale stava caricando della legna. Per l'uomo non c'è stato praticamente nulla da fare: è morto sul colpo.



Con lui c'era il cognato di 70 anni, anch'egli impegnato nelle operazioni di carico della legna. Il familiare è stato trasferito ferito al Mazzini di Teramo per accertamenti.



Sul posto l'automedica di Isola del Gran Sasso ed il 118, ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 58enne, disoccupato.



La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Isola, coodinati dai militari della compagnia di Teramo diretti dal tenente colonnello Riziero Asci: secondo una prima ricostruzione, il trattore potrebbe essersi sfrenato ed investito di conseguenza l'uomo residente a Vico di Colledara.



Il magistrato di turno, Stefano Giovagnoni, ha disposto come da prassi la ricognizione cadaverica e non si esclude l'autopsia.

