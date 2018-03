Isis, ricerche in tutta la Marsica. Avezzano blindata

Città blindata, ieri sera, durante la processione del venerdì santo. Dopo l'allarme terrorismo che è stato diramato in tutta la Regione sono aumentate le misure di sicurezza ad Avezzano e in tutta la Marsica. Ieri tra l’altro si era diffusa la voce che sono in corso ricerche su uno straniero che potrebbe avere collegamenti con l’Isis. Si tratterebbe di un giovane magrebino, forse 22enne, con numerosi precedenti penali. Il giovane, sospettato di collegamenti con l’organizzazione jihadista salafita, per alcuni mesi sarebbe vissuto in un’abitazione della Marsica, in particolare ad Avezzano dove sembra ci fosse un familiare. Le forze dell’ordine dell’Aquila, investigatori che si occupano del settore, avrebbero avviato le ricerche del giovane che era stato più volte fermato ad Avezzano per reati vari. Sembra che si siano prese le sue tracce: non è escluso che sia rimpatriato, ma neanche che viva nella Marsica clandestinamente.

Sabato 31 Marzo 2018



