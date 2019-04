Irregolarità nella gestione di una residenza per anziani: denunciato il proprietario

Denunciato, dai Carabinieri del Nas di Pescara, al termine di un controllo, il responsabile di una comunità per anziani della costa teramana, in quanto nella struttura ricettiva sono state riscontrate numerose anomalie e irregolarità.



In particolare, i militari per la tutela della salute hanno accertato che non erano stati comunicati all’autorità competenti gli ospiti presenti nella struttura, peraltro in numero superiore alla capienza massima autorizzata; carenze igienico sanitarie e strutturali, soprattutto nei locali adibiti alla preparazione e conservazione degli alimenti; posti letto superiori rispetto alle dimensioni dei locali.



La struttura è stata anche segnalata alla Asl di Teramo la quale verificherà l’attribuzione dell’ambientamento assistenziale. © RIPRODUZIONE RISERVATA