Investito e ucciso a Teramo dopo la lite per una donna del night club: arrestato un uomo per omicidio

I Carabinieri di Teramo, hanno fatto luce su quello che all’apparenza era un incidente stradale mortale ma che in effetti era un omicidio. Nella notte del 19 aprile del 2022 a Silvi (Teramo), lungo la statale Adriatica, all’altezza del night club Zeus, un uomo di 51 anni di città Sant’Angelo era deceduto a seguito di un investimento. L’uomo, che si trovava in strada, veniva colpito da un’auto in transito, il cui conducente si fermava immediatamente a prestare i soccorsi al pedone.

L'omicidio

Sin da subito la dinamica dell’incidente è apparsa alquanto strana, tale da indurre la Procura della Repubblica di Teramo ad approfondire gli accertamenti. A seguito dell’attività investigativa è emerso che l’uomo, che versava in uno stato di minorata difesa a causa dell’alterazione del suo stato psicofisico dovuto all’assunzione di alcool, ha avuto una lite, sul marciapiedi, con un altro soggetto che successivamente lo ha spintonato verso la strada quando sopraggiungeva l’autovettura che lo ha investito. La lite è scaturita per una donna che lavorava nel night club di cui il defunto si era innamorato.

Pertanto il G.I.P. del Tribunale di Teramo, concordando pienamente con le risultanze investigative offerte dagli inquirenti ha ordinato l’arresto dell’uomo che ha litigato con il cinquantunenne deceduto, si tratta di un sessantenne di origine napoletana, gestore di due night club della costa abruzzese.