Investito mentre fa footing: muore ragazzo di 22 anni

Investito ieri sera da un'auto sulla statale 80, nei pressi della frazione aquilana di Arischia, è morto nella notte all'ospedale dell'Aquila Tiberio Giorgi, 22 anni. Stava facendo footing. Alla guida del veicolo c'era un uomo che tornava dal lavoro, ora ricoverato in stato di choc nel nosocomio aquilano. L'automobilista, che si è fermato per prestare soccorso, è risultato negativo ai test anti droga a sul tasso alcolemico. Oltre agli operatori del 118 sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Arischia e del Nucleo radiomobile dell'Aquila che ora indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo quanto appreso, durante il footing serale il ragazzo potrebbe essere caduto, inciampando lungo un sentiero che da Arischia finisce sulla statale 80, proprio nel

momento in cui sopraggiungeva l'auto.