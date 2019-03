Investito mentre attraversa la strada: batte la testa, è grave

L’impatto è stato lieve, ma nel cadere a terra, ha battuto la testa ed ora si trova in terapia intensiva, all’ospedale Mazzini di Teramo. Sono gravi le condizioni di L.C., pensionato di 80 anni di Alba Adriatica. L’incidente si è verificato questa mattina, attorno alle 8,10, in via Toscana, non distante dall’ufficio postale.



Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, effettuata dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Alba Adriatica, l’anziano era in procinto di attraversare la strada a ridosso delle strisce quando è stato investito da una vettura condotta da un uomo, di 68 anni, sempre di Alba, che procedeva in direzione mare a bassa velocità. Oltre i carabinieri, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Sant’Omero. © RIPRODUZIONE RISERVATA