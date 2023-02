Investito da un'auto muore dopo 70 giorni: bloccato il funerale del dipendente comunale

La procura di Teramo blocca i funerali dello storico impiegato dell'ufficio anagrafe al comune di Roseto, Guglielmo Ginevro. Il pm Davide Rosati ha disposto l'autopsia e in mattinata nominerà il medico legale. L'uomo, 80 anni, è stato investito da una Fiat Punto lo scorso 13 dicembre sulla Statale 150, nei pressi del Palamaggetti. Inizialmente le sue condizioni di salute non sembravano gravi. Poi le condizioni sono peggiorate e ed è stato ricoverato al Mazzini di Teramo dove il pensionato è rimasto per 70 giorni.

Il decesso è avvenuto martedì sera. Ieri erano stati affissi i manifesti con data e ora del funerale di Ginevro, per oltre 40anni impiegato comunale, candidato alle elezioni con una lista civica in supporto della candidata sindaca Rosaria Ciancaione, sindacalista e membro del direttivo del centro anziani. «Mi dispiace tanto. Lo vedevamo tutti i giorni andare a passeggio con la moglie. Adesso lei come farà da sola?», si chiedevano alcune conoscenti. Poi la comunicazione, sul sito della casa funeraria: «I funerali sono stati rinviati a data da destinarsi». Poi si è saputo dell'autopsia, esame che deve essere svolto per stabilire se ci sono responsabilità nel decesso ricollegabili all'incidente. Guglielmo lascia la moglie Clara, i figli Maurizio e Federico.