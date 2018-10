Falciato da un'auto mentre attraversa la strada: pedone in prognosi riservata

Un uomo di 59 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un'auto, mentre attraversava la strada, ieri sera, a Cappelle sul Tavo (Pescara), nei pressi della sua abitazione.



Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando lontano dalle strisce, quando è stato travolto da una Mercedes, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuto il 118, con l'ambulanza medicalizzata, che ha trasportato il 59enne in ospedale.



Dopo tutti gli accertamenti, l'uomo è stato ricoverato in Chirurgia; la prognosi è riservata. Rilievi e accertamenti a cura dei Carabinieri della Compagnia di Pescara. © RIPRODUZIONE RISERVATA