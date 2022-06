Falciati da un'auto nonna e nipotino in passeggino: il bambino è grave

avvenuto questa mattina a Lanciano (Chieti),Investita sulle strisce pedonali insieme al nipotino di 1 anno nel passeggino. Il bimbo è ora ricoverato nel reparto pediatrico dell'ospedale di Pescara doveè in codice rosso per un politrauma.

L'incidente è avvenuto nel quartiere Santa Rita. La donna, 62 anni, stava attraversano le strisce pedonali

all'intersezione, con rotatoria, tra via Masciangelo e via Sigismondi quando è sopraggiunta un'auto condotta da una 78enne che, forse abbagliata dal sole, non ha visto i pedoni. Nell'urto il passeggino si è ribaltato e il bimbo è finito a terra, protetto da cuscini. È stato quindi trasferito dal 118 a Pescara. La nonna ha riportato contusioni alla schiena. A ricostruire le modalità dell'investimento sarà la Polizia locale di Lanciano.