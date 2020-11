Investite due cugine, una è gravissima: caccia al pirata della strada

Pirata della strada investite due donne, probabilmente cugine, nei pressi del cimitero di Cologna spiaggia (Teramo) e scappa. Ad avere la peggio, con un trauma commotivo una 66enne del posto: è gravissima. L’altra, una 43enne ha riportato un trauma cranico.

Molto probabilmente le due cugine approfittando della bella giornata hanno deciso di fare una passeggiata a piedi per andare a trovare i loro defunti. Ma nei pressi di una curva in via San Martino, strada che porta al cimitero del paese sono state investite da un pick up o un furgone. Sul posto la polizia locale e due ambulanza del 118

