Roseto, studentessa investita da un furgone sotto il nubifragio: è grave

Una studentessa di 14 anni è stata investita da un furgone questa mattina alla 7 a Roseto, in via Mezzopreti, sulla strada statale 16, all'angolo con via Piemonte. La ragazzina è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale di Teramo per un trauma cronico facciale: le sue condizioni sono gravi. Sul posto anche la polizia stradale. Al momento dell'incidente era in corso un forte temporale con scarsa visibilità e il blackout out dell'energia elettrica.



D. A. , le iniziali della ragazzina, si stava recando a prendere l'autobus per andare a scuola quando è stata travolta dal furgone, condotto da un quarantenne di Nereto. La giovane è stata investita in pieno. L'uomo non si sarebbe accorto della ragazza se non all'ultimo a causa della scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente di questa mattina.

