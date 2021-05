13 Maggio 2021

di Marcello Ianni

L'AQUILA - Torna in libertà l'investitore del compianto vice brigadiere in pensione del Soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) dell'Aquila, Emilio Ciammetti. Si tratta di Valentino Cervelli, il fabbro di 43 anni di Barete che, alla guida di una Bmw station wagon, la sera dell'8 marzo scorso ha falciato il finanziere di 61 anni, lasciandolo a terra e fuggendo nei pressi della sua abitazione.

L'accusa per lui è pesante in quanto il sostituto procuratore della Repubblica, Simonetta Ciccarelli, gli contesta il reato di omicidio stradale, aggravato dalla circostanza di non aver prestato soccorso al pedone e di essere risultato positivo alla cocaina e cannabinoidi, al termine di un controllo forzoso eseguito al Pronto soccorso in quanto il conducente una volta rintracciato si era rifiutato di sottoporsi all'alcol test.

Essendo stati compiuti nell'immediatezza dei fatti tutti gli accertamenti del caso, l'indagato (assistito dall'avvocato Guglielmo Santella) ha beneficiato della revoca della misura custodiale dei domiciliari.

Il pm aveva chiesto per lo stesso l'arresto in carcere. Adesso si attende l'esito della perizia che il pm Ciccarelli ha affidato ad un esperto per la ricostruzione del sinistro avvenuto lungo la statale 80 in prossimità della rotatoria che smista il traffico da Pizzoli ad Arischia.

Secondo quanto ricostruito Ciammetti (la famiglia è assistita dagli avvocati Antonello Bonanni ed Amedeo Ciuffetelli) è stato travolto di spalle mentre indossava la mascherina per andare al negozio di fiori, dopo aver fatto benzina nella vicina stazione di servizio.

Ad avviso dell'accusa, l'urto è stato violento e a quanto pare sopra il limite di velocità del tratto (stabilito in 50 chilometri orari) della statale 80. Sceso dall'auto l'indagato, reo confesso, anziché prestare aiuto è risalito ed è fuggito.

