Investe noto ristoratore di Avezzano e fugge: caccia al pirata

Finisce in ospedale a Chieti un noto ristoratore di Avezzano, proprietario di una pizzeria. L.D. di 48 anni è stato investito da una Fiat 500, il conducente della quale è poi fuggito a piedi assieme a un altro passeggero. L.D. stava predisponendo la sua autovettura una Lancia di media cilindrata in un luogo dove parcheggiarla quando è stato colpito in pieno della Fiat 500, evidentemente sopravvenuta a una certa velocità ed è stato sbalzato dalla sua postazione all’interno della vettura che è andata completamente distrutta, rimanendo ferito alla testa. Immediatamente soccorso da alcuni parenti, l’avezzanese rimasto privo di sensi è stato trasportato all’ospedale civile di Chieti dal centro di Francavilla dove è avvenuto l’incidente. Qui i sanitari lo hanno sottoposto a tutti gli esami del caso volti a scongiurare ogni più seria complicazione.A giudizio della Polizia locale immediatamente intervenuta sul posto per i rilevi di legge e per permettere al carro attrezzi di spostare i due veicoli coinvolti nell’incidente la 500 non aveva effettuato la revisione e a quanto pare era anche priva di assicurazione. Ora si cercano i due che si sono allontanati senza prestare soccorso e che dunque potrebbero rispondere anche di questa omissione. Nel frattempo il ristoratore coinvollto viene tenuto sotto osservazione.