Intrappolato nel traffico con due chili di droga nell'auto: arrestato

E’ rimasto imbottigliato nel traffico della Statale 16 a Pineto (Teramo) con un carico di 2 chili di marijuana che portava in auto, nascosto goffamente sotto il sedile del conducente forse proprio perché convinto che l’avrebbe fatta franca. Ad essere scoperto ed arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne teramano, D.D.P., fermato martedì pomeriggio dagli agenti della Polizia stradale in mezzo al traffico.Il giovane era alla guida di una Fiat Panda. La sua auto è finita nella lunga coda di auto e Tir dirottati sulla Statale dall’autostrada. Gli agenti dell’autopattuglia della Stradale lo hanno, quindi, fermato per un controllo. La scoperta del grosso carico di marijuana è avvenuta proprio nel corso della successiva perquisizione del veicolo. La droga è stata rinvenuta in una busta sigillata, celata sotto il sedile del conducente. A quel punto i poliziotti sono passati alla perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del giovane sono poi stati scoperti e sequestrati in un cassetto altri 48 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana, nonché bustine per il confezionamento di dosi per lo stupefacente e un bilancino di precisione. Attualmente il 18enne si trova agli arresti domiciliari.