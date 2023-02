Intossicata da monossido di carbonio, intera famiglia in camera iperbarica

Un trasferimento urgente per effettuare un trattamento farmacologico in camera iperbarica. Una famiglia di origine argentina, padre madre, una bambina di sei anni e la nonna, è arrivata in pronto soccorso con forti malori provocati dal malfunzionamento di una stufetta elettrica che stavano utilizzando in casa. La bimba era quella che accusava i sintomi peggiori con continui episodi di vomito, la madre aveva forti mal di testa e la nonna era soggetta a una forte spossatezza. A stare leggermente meglio era il padre.

Una volta effettuati i controlli diagnostici e strumentali in Pronto soccorso è stata riscontrata un'intossicazione da monossido di carbonio ed è stato ritenuto necessario un trattamento da effettuare in camera iperbarica per evitare che insorgessero ulteriori complicanze. Effettuate le telefonate necessarie è stata trovata disponibilità nel centro iperbarico di Ravenna, uno dei più efficienti del centro-nord Italia. La centrale operativa del 118 ha chiesto quindi l'ausilio di mezzi da affiancare all'ambulanza medicalizzata della Asl. A rispondere, nonostante la distanza, è stata la Misericordia di Pescara presieduta da Cristina D'Angelo, con due unità mobili di rianimazione e gli operatori soccorritori Alessandro Amicone e Gianfranco Occhiocupo. Le quattro persone sono state sottoposte a un trattamento di circa due ore e quindi sono state nuovamente portate nel Pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.