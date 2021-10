Un paese intero debutta nel film “Sacro moderno”. Il giovane regista: «Fondi irrisori»

Sabato 30 Ottobre 2021, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 17:30

Ha quasi interamente autoprodotto il suo primo lungometraggio, presentato al Festival del cinema di Roma, nella sezione Alice nella città. Un film intitolato “Sacro moderno” in cui lui, Lorenzo Pallotta, regista 28enne originario di Collevecchio di Montorio, in provincia di Teramo, ha dato grande visibilità al territorio teramano e quindi abruzzese, dov’è stata interamente ambientata la pellicola, senza, però, ricevere in cambio nulla se non pochi spiccioli. Ma tanto è bastato per dimostrare che la sua idea, quella che lo ha spinto fino ad Intermesoli per iniziare prima a scrivere poi a girare, era vincente, checché ne pensassero quelli che i soldi glieli hanno rifiutati con la scusa del Covid, anche quando il Covid ancora non c’era.

Oggi Lorenzo è più che felice del suo primo lungometraggio realizzato nel paese che frequentava da bambino e dove c’è tornato da regista, giovane sì, ma già con un bagaglio d’esperienza accanto a giganti del cinema come Paolo Sorrentino. Esperienze lavorative che gli hanno permesso di poter attingere ai propri fondi e andare avanti dopo le porte sbattute in faccia. Perché è questo che è successo nonostante la Film commission d’Abruzzo nata «affinché le produzioni del mondo del cinema e dell’audiovisivo possano trovare sostegno per una realizzazione vantaggiosa in Abruzzo dei loro progetti», si legge sulla pagina Internet. «Il film “Sacro moderno” è stato romanzato attorno alla vita dei due fratelli di Intermesoli Simone e Mattia Caruso di 18 e 10 anni – racconta il regista - Ma c’è poi un terzo personaggio, l’eremita, interpretato da Filippo Lanci, che è stato inventato. L’incipit è reale». Simone, che nella realtà del paese composto da 24 residenti è l’unico ragazzo della sua età, studia e ogni giorno viaggia, ma è pronto a lasciare Intermesoli appena andrà all’Università, nel film, invece, tra esitazioni e nuove consapevolezze, porta avanti tradizioni e custodisce le memorie di una piccola comunità montana che sta scomparendo. Oltre a Lanci, tra gli attori ci sono anche Rolando Di Diodato, storico cancelliere del Tribunale ora in pensione, e il papà di Simone e Mattia, ma anche tutti gli altri residenti entrati nel cast come comparse. «I miei lavori li ho sempre fatti nel teramano perché è forte la necessità di tornare a ciò che conosco e fa parte della mia memoria – spiega il regista Lorenzo Pallotta - Questo mio primo lungometraggio doveva essere sulle usanze nella settimana Santa, poi è cambiato». Si è adeguato all’ambiente che il regista ha trovato quando è tornato ad Intermesoli e lì ha conosciuto i due fratelli.

Non è stato facile portare a termine le riprese. Il regista già a fine 2019 si è trasferito ad Intermesoli, poi è arrivato il resto della troupe, a febbraio dell’anno scorso, ma il Covid ha fatto interrompere tutto per diverso tempo. Il risultato, però, è interessante nonostante in pochi, a livello locale, hanno creduto in lui. «Ho già in mente un altro progetto, ma non credo che lo realizzerò in Abruzzo – annuncia - Ci sono regioni, come ad esempio il Trentino, dove solo per i sopralluoghi ti danno un contributo». Qui, invece, il regista ha ricevuto «cifre simboliche» solo dal Bim, dalla Camera di Commercio e dai Comuni di Pietracamela, Crognaleto e Fano Adriano.