Usa il suo profilo Facebook per perseguitare e diffamare la moglie dell’amante. La Cassazione ha confermato la condanna della Corte d’Appello nei confronti di una 40enne di Avezzano, impiegata di banca, a sei mesi di reclusione e ha ritenuto provati il reato di diffamazione, aggravato dal fatto che erano stati commessi anche con i social. La parte offesa è una donna tutelata dall'avvocato Crescenzo Presutti, del foro di Avezzano.

La vicenda si sviluppa tra il 2011 e il 2012: un anno da incubo per la vittima di Avezzano che ha anche cercato, tramite il marito, di far cancellare le affermazioni infamanti, ma inutilmente. L'imputata aveva usato il profilo Facebook per scrivere lettere aperte di insulti, in cui erano contenuti anche schietti riferimenti sessuali riferiti alle vicende intime della donna, ma non si nominava esplicitamente l’interessata. Oltre a sei mesi di reclusione la donna è stata condannata al risarcimento del danno con una provvisionale di 2mila euro, al cui pagamento è subordinato il beneficio della libertà condizionale, oltre a dover pagare le spese processuali

