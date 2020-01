Inseguimento e incidenti per catturare i ladri: L'Aquila come il far west

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentano furto all’Oviesse dell'Aquila, fuggono, provocano un incidente lungo viale Corrado IV, uno dei ladri tenta di scappare a piedi inseguito anche da un automobilista danneggiato. Gran trambusto nel tardo pomeriggio di ieri tra viale Corrado IV e via Betato Cesidio dove increduli automobilisti e passanti sono stati richiamati dalle sirene degli agenti di Polizia e dai momenti concitati della cattura di tre persone a quanto pare autori di un tentato furto all’interno del centro commerciale “Meridiana” in via Rocco Carabba.Tutto ha inizio con la fuga di due donne ed un uomo, a quanto pare di nazionalità straniera, sorpresi a portare via capi di abbigliamento alla catena Oviesse. L’allarme è immediatamente scattato da parte di un addetto alla sicurezza che è riuscito ad annotare modello e numero di targa della macchina. Durante la fuga il terzetto ha provocato un incidente stradale su viale Corrado IV, all’altezza di via Tradardi, andando a schiantarsi contro un’auto che usciva da una strada laterale. A questo punto i ladri, sempre secondo una prima ricostruzione, sono stati costretti ad abbandonare l’auto danneggiata, un’Alfa Romeo in mezzo al traffico congestionato, provocando il caos più totale. Quando il conducente dell’auto danneggiata ha capito di essersi imbattuto in un malvivente, lo ha cominciato ad inseguire, tra l’incredulità di altri passanti.Nel frattempo sul posto sono intervenute due auto della Squadra volante che hanno bloccato le possibili vie di fuga. Le prime ad essere fermate due donne che praticamente sono rimaste ferme a poca distanza dall’auto non marciante. Più movimentato il fermo dell’uomo, bloccato lungo via Beato Cesidio dopo un vero e proprio inseguimento. Tutti e tre i fermati sono stati trasferiti negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso. Nel frattempo la macchina sulla quale viaggiavano i tre presunti ladri l’auto è stata sequestrata. Sul posto dopo poco sono arrivate anche due auto dei vigili urbani per consentire il deflusso del traffico.