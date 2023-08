Insegnante di musica 52enne trovato morto all'Aquila: ha lasciato un biglietto

L’AQUILA Davide Granato, insegnante di chitarra di 52 anni, lascia un vuoto profondo all’Aquila e Sant’Eusanio Forconese con la sua inaspettata scomparsa. Originario della Sicilia, aveva scelto di stabilirsi a Sant’Eusanio Forconese, dove con dedizione insegnava presso la scuola media dell’Istituto “Dante Alighieri” dell’Aquila. Lascia la moglie e un figlioletto di 6 anni.

La tragica scoperta del suo corpo all’interno della loro abitazione è stata fatta dalla moglie. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, il destino del cinquantaduenne era già segnato. I carabinieri dell’Aquila e della stazione di San Demetrio ne’ Vestini, si sono mobilitati per condurre le indagini del caso.

Sembra che Granato abbia lasciato un biglietto di addio, suggerendo una tragedia derivante da un gesto estremo. Le parole di cordoglio affluite dall’amministrazione comunale di Sant’Eusanio e dalla dirigenza dell’Istituto in cui insegnava non fanno che sottolineare l’immenso impatto della sua scomparsa. «Le parole non possono descrivere ciò che tutti noi stiamo attraversando» ha affermato Deborah Visconti, sindaco di Sant’Eusanio.

Antonella Conio, dirigente scolastico dell’istituto, ha aggiunto: «La comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri, che ha avuto l’onore di averlo come insegnante nel corso degli anni, piange la perdita del professor Granato, un artista e insegnante dotato di straordinarie qualità umane e professionali.

Era un professore di musica molto amato, grazie a cui molti giovani hanno imparato ad amare e a suonare la chitarra. Le sperimentazioni e le improvvisazioni che creava personalmente per i laboratori musicali, al fine di coinvolgere i suoi studenti e avvicinarli al mondo della musica, rimarranno indelebili nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo».