E’ un giallo la morte di, 72 anni, noto ingegnere in pensione di San Benedetto dei Marsi. I carabinieri della compagnia distanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale accaduto l’altro giorno, poco dopo le 19 a Strada 21, in pieno, nei pressi del ponte dichiarato pericolante da qualche anno e interdetto al traffico dei mezzi.Il sinistro è accaduto sulche ostacola il passaggio alle auto: proprio lì è stata rinvenuta la Fiat 500 dell’ingegnere con il suo corpo sul lato del. Ora gli inquirenti stanno accertando perché l’uomo si trovasse a quel lato del mezzo. Le cause dellasono in corso di accertamento da parte dei militari che stanno anche cercando di capire come il 72enne sia finito su quella strada che è chiusa da un paio di anni.Secondo una prima ricostruzione, l'uomo potrebbe aver accusato un malore mentre faceva ritorno a casa e aver imboccato lasenza rendersene conto e qui sia finito contro il terrapieno che ostacola l’ingresso al ponte. L’uomo a quel punto sarebbe sceso dalla sua auto, forse per chiedere aiuto, e successivamente sentendosi male sarebbe tornato indietro salendo dalla parte del passeggero dove sarebbe stato colto da un infarto che lo ha portato alla. Tale ipotesi per adesso non è da escludere anche se gli inquirenti stanno svolgendo indagini per ricostruire le ultime ore di vita dellaL’uomo sofferente di cuore, infatti, accusava malori da qualche giorno e avrebbe deciso di andare al Pronto soccorso diper una visita e da qui a quello di. Ma al nosocomio avezzanese dopo un controllo alla tenda del triage, come è prassi in questo periodo, avrebbe deciso di fare ritorno a. E per questo non sarebbe stato neppure registrato. Del fatto avrebbe informato una figlia tramite il suo cellulare precisando che avrebbe acquistato anche un pezzo di pizza perché gli sarebbe venuta un po’ di fame. Sono stati i familiari a far scattare l'allarme e il sindaco,, ha mobilitato la protezione civile per individuare l'auto. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha constatato la morte dell'uomo.