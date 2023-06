Sulmona, l'ingegnere fermato a Mosca: «Mai fuggito dalla Russia»

«Sto bene, non corro nessun pericolo, sono al sicuro»: l'ingegnere Giovanni Di Massa, 61 anni, originario di Sulmona, fermato l'altro giorno in Russia e accusato di possesso di droga, non ha gran voglia di parlare. Le notizie su di lui, nelle ultime 24 ore si sono rincorse e accavallate, spesso confondendosi con ricostruzioni arbitrarie. «Hanno scritto che sarei scappato dalla Russia spiega vorrei sapere però come si fa a scappare da un Paese con il proprio passaporto e con un volo di linea prenotato venti giorni fa».

L'ingegnere, top manager della Iss energetiche con sede a Roma, sarebbe anzi rientrato in queste ore in Italia, anche se non conferma e non smentisce: «In questa fase preferisco non commentare, sta seguendo tutto la Farnesina e non sono autorizzato a rilasciare dichiarazioni aggiunge è inutile chiarire in questa fase, anche perché sono finito nel tritacarne delle ricostruzioni e qualsiasi cosa dica verrà interpretata in modo sbagliato». Le notizie trapelate dalla stampa Russa raccontano di un fermo e conseguente arresto, con concessione però della libertà vigilata, per essere stato fermato lungo le strade di Mosca la notte tra lunedì e martedì in auto con una bustina addosso con 1,15 grammi di mefedrone, una sostanza sintetica simile alle metanfetamine.

Secondo quanto riferito dal presidente della compagnia per la quale lavora, Giuseppe Bellantoni, in realtà al momento del fermo Di Massa si trovava in un taxi. Il fermo, a quanto pare, non avrebbe comportato il divieto di lasciare il Paese, quanto più una segnalazione. Una sorta di denuncia. Di qui il manager sulmonese si è imbarcato dopo poche ore per Abu Dhabi, per un viaggio già programmato, per poi far rientro in Italia. La società per la quale lavora ha spiegato che Di Massa non si trovava in Russia per lavoro, ma in vacanza. L'ingegnere è d'altronde legato e ha molti amici a Mosca, dove ha lavorato per circa dieci anni. Sul suo profilo Facebook, fino a ieri, prima che venisse "chiuso" agli esterni, c'erano post riferiti alle vacanze di Natale, trascorse proprio a Mosca. La vicenda sarà ora chiarita probabilmente tramite le sedi diplomatiche, ma il rischio più grosso, quello cioè di rimanere "incastrato" in Russia, specie in un periodo di rapporti internazionali così complicati, è scongiurato. Un sospiro di sollievo che si è levato anche a Sulmona, dove Giovanni Di Massa ha molti familiari.