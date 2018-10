Ingegnere cade in una cisterna d'azoto: lo salva un collega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ingegnere vastese di 38 anni è ricoverato da ieri presso l'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto dopo l'infortunio sul lavoro in cui è rimasto coinvolto nel pomeriggio all'interno dello stabilimento di un'azienda che opera nel settore dei trattamenti termici, nell'area produttiva di Fresagrandinaria. L'ingegnere stava ispezionando una cisterna di azoto - in quel momento vuota - per operazioni di manutenzione, quando ha perso i sensi finendo a terra. Un collega, che ne stava seguendo le operazioni, ha fatto scattare immediatamente le procedure d'emergenza e, in poco tempo, i dipendenti dell'azienda lo hanno tirato fuori dal serbatoio praticando le prime manovre di soccorso. In pochi minuti è arrivata anche l'ambulanza del 118 che ha trasportato il 38enne all'ospedale San Pio di Vasto. Nello stabilimento sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria. L'uomo, che è stato raggiunto in ospedale dai colleghi, è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno scongiurato gravi conseguenze facendo così tirare un sospiro di sollievo a tutti dopo ore di apprensione.