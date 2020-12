Dalla Puglia in Abruzzo in auto, poi si lancia dal ponte dei suicidi: muore a 56 anni

Ennesima tragedia sul ponte dei suicidi, il Salinello, in provincia di Teramo. Questa mattina alle 5 si è lanciato nel vuoto Massimo S., 56 anni, di San Marco in Lamis, paese in provincia di Foggia. Non è chiaro, al momento, cosa abbia spinto l’uomo a un gesto cosi estremo e perché abbia scelto una località lontana 231 chilometri dallla sua casa, perché abbia percorso in auto un percorso così lungo infrangendo le regole del coprifuoco e rischiando di essere fermato nell'Abruzzo zona rossa.

E resta anche da chiedersi il perché non è stato bloccato da nessuno dal momento che è in vigore il divieto di spostarsi tra regioni: la Puglia è in zona arancione e l’Abruzzo, appunto, rosso. Stando a una prima ricostruzione, il 56enne ha parcheggiato la sua Opel Astra, ha scavalcato la protezione - una rete molto alta proprio per scongiurare altri suicidi - del viadotto e si è lanciato facendo un volo di 130 metri per poi finire la sulla strada provinciale Fondovalle Salinello, nel comune di Tortoreto. A dare l’allarme è stato un automobilista che ha visto il corpo dell'uomo cadere a poche decine di metri da lui sull'asfalto. Una scena aghiacciante, accompagana da un tonfo orribile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza del 118. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il pm di turno ha disposto, dopo l’ispezione cadaverica, il trasporto della salma all’obitorio del Mazzini di Teramo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.

