Arrampicata con 4 amici, lastra di ghiaccio si stacca: ferito 33enne precipitato nel vuoto

Brutta avventura in montagna per un gruppo di quattro alpinisti abruzzesi impegnati in un'arrampicata sul ghiaccio sulla Castata della Regina, nella zona del Ceppo, in provincia di Teramo. Un lastra di ghiaccio si è improvvisamente staccata dalla roccia e alcuni di loro sono precipitati nel vuoto per un breve tratto. Un 33enne ha avuto la peggio riportando la frattura a una gamba.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Dispersi sul Velino, muri di ghiaccio ostacolano le ricerche, usati... LA STORIA Baby alpinista precipita per 100 metri sul Gran Sasso, si sveglia...

E' successo alle 16,30 di oggi, Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Valle Castellana per l'intervento di recupero del 33enne infortunatoi. Sul posto stavano già operando le squadre del Soccorso Alpino e vigili del fuoco di Ascoli Piceno per raggiungere la zona dell'intervento piuttosto impervia. Il ferito faceva parte di un gruppo di quattro persone di Atri, Silvi e Francavilla, appassionati di "ice clamping" (arrampicata sul ghiaccio). Il gruppo aveva lasciato l'auto a San Giovanni di Ascquasanta Terme, nel Marche, per poi salire in quota.

Uno dei tre del gruppo ha deciso di rimanere con l'infortunato per prestargli assistenza, mentre gli altri due sono scesi per lanciare l'allarme dopo aver raggiunto una zona coperta dal segnale telefonico. Sul posto è stato inviato l'elicottero del Nucleo dei vigili del fuoco di Pescara "Drago 54" che ha raggiunto la zona della Cascata della Regina a quota 1.600 metri sul livello del mare per effettuare il recupero. Un aerosoccorritore è sceso dal velivolo con il verricello e ha portato a bordo l'infortunato. Il recupero si è concluso quando le luci del giorno si stavano già attenuando, così il ferito è stato trasportato a Pescara dove è stato ricoverato in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA