Influencer scherniva disabile sul web per conquistare nuovi follower: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Spoltore (Pescara), hanno denunciato un ventenne, italiano, resosi responsabile di grave episodio di cyber bullismo. I militari hanno raccolto ladettagliata denuncia da parte della sorella della vittima. Un sessantenne che l'indagato aveva più volte schernito a mezzo il social network “Instagram” attraverso “stories” con video in diretta per più volte al giorno. Già da qualche tempo, ridicolizzando l’uomo affetto da deficit mentale, il ragazzo cercava consensi “ follower ” in quanto aspirante e provetto Influencer.