7 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Morte cardiaca improvvisa. Questo il primo responso del medico legale, Domenico Angelucci, che, questa

mattina, all'obitorio dell'ospedale di Chieti, ha effettuato l'autopsia su Celestina De Santis, ex infermiera di 83 anni, di Lanciano (Chieti), morta dopo aver effettuato il vaccino anti Covi. La donna si era sentita male ed era deceduta, lo scorso 2 marzo, una mezz'oretta dopo che le era stata somministrata la seconda dose del

Pfizer.

Sull'accaduto la Procura di Lanciano (Ch) ha aperto un'inchiesta e disposto gli esami necroscopici. Dai primi risultati dell'autopsia non ci sarebbe alcuna correlazione tra la fine della signora e il vaccino ricevuto. In ogni caso il medico legale si è preso 90 giorni di tempo per effettuare ulteriori approfondimenti.