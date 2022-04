Infarto mentre va al lavoro: si accascia e muore sulla strada. Inutili i soccorsi

Un uomo è morto mentre stava andando al lavoro questa mattina a Pescara. Questa mattina poco prima delle 8 si è accasciato a terra ed è deceduto sulla strada. Accanto a lui, il suo zainetto nero con le poche cose per la giornata di lavoro in un cantiere. Il corpo senza vita è stato subito notato dai passanti che hanno chiamato immediatamente il 118 e la polizia. Purtroppo per l'uomo - uno straniero di professione muratore - è stato vano ogni soccorso. Alla fine di viale Vittorio Emanuele, all'angolo con viale Bovio si è subito radunato un capannello di persone. L'uomo pare si stato colto da infarto. Si tratta quindi di una morte naturale. Accertamenti in corso da parte della polizia.