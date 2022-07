Indagato lo stalker seriale, del suo caso si occupò la trasmissione “Le Iene”

Non riuscendo a digerire l'abbandono, era diventato il persecutore delle sue ex, ritenute responsabili di aver interrotto i rapporti, assumendo atteggiamenti violenti che oscillavano tra la vendetta e volontà di riallacciare le relazioni ormai finite. Storie speculari di cui, in un caso, si occupò anche la trasmissione Le Iene trattando la vicenda di una delle donne, che si sono sviluppate con lo stesso iter: l'inizio di una relazione, la fine e poi l'incapacità di accettare la rottura, seguita da minacce e condotte vessatorie di vario tipo ai danni delle ex compagne. Comportamenti che erano stati reiterati nel corso di anni ma ai quali ora è stato posto un argine.

Protagonista degli episodi di stalking un uomo di 56 anni di Casoli nei confronti del quale il tribunale dell'Aquila ha emesso un decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale accogliendo la proposta del questore di Chieti, Francesco De Cicco. Per anni l'uomo si è reso responsabile di atti persecutori nei confronti di diverse donne della provincia di Chieti con le quali aveva intrecciato delle relazioni sentimentali. Comportamenti violenti che hanno comportato la denuncia a suo carico culminata nell'adozione di provvedimenti cautelari per porre fine alla pericolosità sociale manifestata dal 56enne.

Il tribunale dell'Aquila ha, pertanto, accolto la proposta del questore a conclusione di un'istruttoria portata avanti dalla Divisione Polizia anticrimine, adottando la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con la quale, nei confronti dell'uomo, sono state adottate importanti prescrizioni che dovranno agevolare la sua vigilanza tra cui l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.