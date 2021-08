Drogati e ubriachi alla guida: due gravi incidenti in nottata

Mercoledì 25 Agosto 2021, 08:47

L’AQUILA - Drogata e ubriaca alla guida si è schiantato con l’auto lungo via Aldo Moro. Nella vettura c’erano altre tre amiche, tutte giovanissime. La ragazza alla guida, positiva alla cocaina e ubriaca, 23 anni, di Terni, è stata denunciata.

Il fatto si è verificato intorno a mezzanotte. E’ intervenuta la Volante della Polizia. Delle quattro all’interno dell’auto una ha riportato le conseguenze più gravi, con trenta giorni di prognosi.

Sul posto è intervenuto anche il 118 per le cure e il trasporto in ospedale delle ferite. I testimoni hanno raccontato di aver visto l’auto affrontare una curva ad alta velocità e poi c’è stato lo schianto.

Un altro incidente si è verificato intorno alle 4, in via Colle Mulino: anche in questo caso un ragazzo, di 26 anni, dell’Aquila, è stato trovato ubriaco alla guida. Sarà denunciato.