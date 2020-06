Incidenti in montagna: scalatore precipita mentre è in parete

Intervento in corso a Pizzoferrato, in provincia di Chieti. Stando a quando si apprende dalle prime informazioni si tratta di un arrampicatore sportivo caduto mentre si stava esercitando. Il giovane pare che sia caduto da un'altezza di circa sette metri malgrado fosse assistito da un compagno. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso del Cnsas che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'elicottero è arrivato dall'Aquila dove è poi stato portato il ferito.

