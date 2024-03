Incidente a Vasto, schianto tra due auto e una finisce fuori strada: tre morti e una ferita grave. Tra le vittime anche una minorenne

Un gravissimo incidente stradale, con tre morti e una ragazzina ferita in condizioni gravissime, si è verificato alle 20,30 sulla strada statale 16, nel territorio del Comune di Vasto, in provincia di Chieti. Una Jeep Renegade è andata fuori strada dopo lo scontro con una Bmw Coupè ed è finita contro il guardrail. Dalle prime, drammatiche, informazioni ci sono tre persone decedute, la ragazza minorenne rimasta ferita e una quinta illesa. Dalle prime informazioni che trapelando sul luogo dell'incidente, sulla Jeep Renegade viaggiavano un uomo e una ragazzina di 15 anni deceduti sul colpo, nella stessa auto viaggiava anche l'altra giovane rimasta ferita in modo grave e ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Pio di Pietralcina. L'altro deceduto sarebbe il proprietario della

Bmw, un noto ristoratore della zona. Le tre persone mortee, stando a quanto si apprende, sono tutte residenti nella città balneare di Vasto.

Sul posto si sono subito precipitati i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco di Vasto. La strada è stata sbarrata, chiusa al traffico per consentire i soccorsi.

Lo schianto è avvenuto poco lontano dall’ingresso della Spiaggia di Casarza.

Per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, la Bmw si è scontrata contro una Jeep Renegade, finendo poi fuori strada e andando a schiantarsi contro il guardrail.