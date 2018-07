L'Aquila, schianto tra due moto che viaggiano in senso contrario: un morto

Schianto tra due moto che procedevano in senso contrario all'Aquila: un morto. La vittima è Romolo Franchi, 49 anni, di Tortoreto. Il centauro, in sella alla due ruote, procedeva vesso il passo di Capannelle, quando è finito contro un'altra moto con in sella due persone. Franchi ha riportato ferite gravissime ed è stato portato all'ospedale dell'Aquila, dove è deceduto verso le 15.

Domenica 29 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:52



