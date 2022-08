Incidente sulla Trignina muore 48enne molisana

Tragico incidente sulla Statale 650 “Trignina”. L’impatto è avvenuto intorno alle 15.30 all’altezza dello svincolo San Giovanni Lipioni-Castelguidone tra una Fiat Panda e un’Audi. Una 48enne molisana ha perso la vita, mentre un uomo è stato trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale di Vasto; nel bilancio c’è anche un altro ferito in modo lieve. Sul posto presenti la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone che hanno dovuto estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto. Il traffico è momentaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale Anas.