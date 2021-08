Incidente tra due tir sotto una galleria in A14: quattro chilometri di coda. Un ferito grave

Martedì 3 Agosto 2021, 07:56

Momenti di panico si sono vissuti questa mattina per un tamponamento sotto la galleria San Marco, tra il casello di Roseto Degli Abruzzi e Val Vibrata, in direzione Pescara. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia autostradale, un autoarticolato ha tamponato un altro Tir. Nell’impatto l’autista che ha provocato l’incidente è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina del suo camion. Per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Roseto.

Poi l’uomo è stato trasportato con un trauma toracico chiuso ed altri lesione e frattura con un’ambulanza medicalizzata del 118 all’ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Inoltre uno dei Tir si è messo di traverso solo grazie ai riflessi pronti di alcuni automobilisti si è evitato il peggio. «Poteva succedere una strage. Lo spavento è stato tanto. Siamo rimasti bloccati lì sotto e non potevamo muoverci, con il terrore che venissimo centrati da qualcuno che viaggiava in forte velocità», confessa un conducente. Nel contempo si è creato un incolonnamento di 4km. Per rimuovere i due mezzi i pompieri e gli uomini di Autostrade per l’Italia hanno impiegato circa due ore. La circolazione è tornata alla normalità verso le 7.30