Con lo scooterone volano nel giardino della casa: grave un 24enne

Perdono il controllo dello scooterone in curva e dopo un volo di alcuni metri finiscono all’interno di un giardino di una casa privata. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il conducente e sempre ferito, ma non grave il passeggero. È successo questa versa verso le 20.30 in via Aldo Moro ad Atri in provincia di Teramo.

«Sono stati miracolati» afferma un testimone. Stando a quando si apprende, due ragazzi di 24 anni, P.C., alla guida e D.O.L, seduto sul sellino di uno scooterone Yamaha 250 Majesty, probabilmente a causa dell’alta velocità hanno perso il controllo del mezzo e dopo un volo di alcuni metri sono finiti nel giardino di un’abitazione privata. Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti sono stati gli stessi abitanti della casa, che mentre cenavano si sono visti entrare a tutta velocità una moto con due ragazzi a seguito davanti la porta di casa. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per tutti i rilievi del caso e due ambulanze del 118 di Atri. Dopo le prime cure entrambi sono stati trasportati e ricoverati nel nosocomio atriano. Ad avere la peggio è stato il conducente che ha riportato un politrauma, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Mentre il passeggero ha riportato delle escoriazioni profonde ed alcuni tagli su buona parte del suo corpo.



