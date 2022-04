Schianto sulla Statale 16 a Pineto: tre feriti e traffico in tilt

Un incidente, che sul momento sembrava molto grave, si è verificato alle 17.30 nel quartiere Villa Fumosa a Pineto, in provincia di Teramo. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento dalla polizia municipale, si sono scontrate in modo fronto-laterale. A lanciare l’allarme e prestare i primi aiuti sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio in una delle due auto e tre ambulanze. I feriti sono una donna di 64 anni (D.G.M.), e due uomini, uno di 49 anni ( A.M), e un 64enne (R.M.). Fortunatamente nessuno dei tre ha riportato gravi conseguenze: sono stati trasportati negli ospedali di Teramo, Giulianova e Atri. Durante i soccorsi e i rilievi si sono creati diversi chilometri di coda sull’Adriatica in entrambi le direzioni di marcia e nel bivio della zona industriale dove le persone, finito il turno di lavoro, stavano rientrando a casa. Al momento la situazione viabilità è ancora critica.

APPROFONDIMENTI TERAMO Si schianta in auto contro il guardrail: donna ferita CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO Corriere si schianta contro auto vicino a un distributore:...

Malore alla guida, anziano si schianta e muore sulla statale del Gran Sasso