Incidente sulla A14 a Pescara: quattro feriti, uno grave. Lunghe code

PESCARA - Incidente sulla A14, direzione sud, tra i caselli di Città Sant’Angelo e Pescara Ovest-Chieti. Segnalati diversi mezzi coinvolti, vi sarebbero quattro feriti di cui uno grave.Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Pescara nord e Pescara ovest, verso Bari, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra 4 auto avvenuto all'altezza del km 369 in zona cantiere debitamente segnalato.All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda.Per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza il traffico è bloccato anche verso Bologna tra il bivio con la A25 Torano-Pescara e Pescara nord e la coda al momento è di 1 km.Chi è in viaggio verso sud deve uscire a Pescara nord dove al momento si segnalano incolonnamenti per 2 km.È possibile rientrare in autostrada a Pescara ovest dopo aver percorso ss16 Adriatica.Si consiglia di anticipare l'uscita a Pineto.