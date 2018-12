Incidente in scooter, studente universitario di Pescara muore a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muore in un tremendo incidente stradale, a Milano, mentre in sella ad una Vespa tornava a casa sabato notte. La vittima un giovane 23enne di Cappelle (Pescara), Pietro Rapini, studente universitario nella facoltà di ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano. Le notizie sulla dinamica dell'incidente sono molto frammentarie e gli inquirenti cercano di ricostruirlo, esaminando lo scooter e i segni lasciati sul marciapiedi. Seguirà l'autopsia. Una prima ipotesi sarebbe quella per cui il giovane avrebbe perso il controllo della moto, che aveva chiesto in prestito ad un amico per arrivare prima a casa. Altri ipotizzano un malore, se è vero che qualche tempo addietro Pietro avesse fatto degli accertamenti.«Un lutto tremendo - spiega il presidente della Banca di credito cooperativo abruzzese di Cappelle - che ha colpito la mamma di Pietro, nostra storica dipendente, Mirella Di Michele, un'autentica figura-cardine del nostro istituto da oltre 20 anni». Appresa la notizia del decesso, Mirella, molto stimata a Cappelle, è partita con il marito Silvio Rapini (gestore di un maneggio in contrada Congiunti di Collecorvino) e il fratello alla volta della città lombarda. Da Bologna si è mossa Caterina, sorella maggiore del giovane. Come ha spiegato la polizia locale, il ragazzo stava viaggiando lungo il Cavalcavia delle Milizie (zona Piazza Napoli a Milano) e, perso il controllo dello scooter, sarebbe caduto rovinosamente a terra, dopo aver sbattuto contro un palo del marciapiede. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente avvisato l'ambulanza e l'automedica. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per Pietro - le cui condizioni erano apparse già disperate al 118 - non c'è stato nulla da fare.